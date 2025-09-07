Спортът

Мач за историята: В български финал на US Open Иван Иванов триумфира над Александър Василев

e-razgrad 07.09.2025 No Comments

Иван Иванов победи Александър Василев на историческия български финал на US Open.
На връх 6 септември български тенисист спечели титлата на Откритото първенство на Съединените щати при юношите.
В Ню Йорк, в много качествен финал между сънародници, водачът в световната ранглиста Иван Иванов се наложи над петия поставен в схемата Александър Василев със 7:5, 6:3.
Роденият във Варна Иванов спечели втори трофей от Големи шлем след успеха на 13 юли на Уимбълдън. Той стана и първият българин с титла от US Open при момчетата след Григор Димитров през 2008-а.
/e-Razgrad/

Views: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.