Мач за историята: В български финал на US Open Иван Иванов триумфира над Александър Василев

Иван Иванов победи Александър Василев на историческия български финал на US Open.

На връх 6 септември български тенисист спечели титлата на Откритото първенство на Съединените щати при юношите.

В Ню Йорк, в много качествен финал между сънародници, водачът в световната ранглиста Иван Иванов се наложи над петия поставен в схемата Александър Василев със 7:5, 6:3.

Роденият във Варна Иванов спечели втори трофей от Големи шлем след успеха на 13 юли на Уимбълдън. Той стана и първият българин с титла от US Open при момчетата след Григор Димитров през 2008-а.

/e-Razgrad/

