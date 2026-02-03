В Кубрат ще отличат най-добрите майстори на домашни вина в навечерието на празника на лозарите и винарите

В Кубрат ще отличат най-добрите майстори на домашни вина, съобщи за БТА завеждащият отдел „Просвета и култура“ в общината Здравко Вутов. Конкурсът се провежда по повод Трифон Зарезан – празника на лозарите и винарите. В него могат да участват както гражданите на Кубрат, така и жители от останалите населени места в общината.

Дегустацията на вината ще се състои на 13 февруари, петък, в столовата на Общинското предприятие за социални услуги (ОПСУ) в града. Вината ще бъдат оценявани от професионална дегустационна комисия, като предимство при оценяването ще се дава на продукцията, произведена от собствени лозови насаждения.

Конкурсът ще определи победителите в три категории – бяло вино, червено вино и розе. Най-добрите производители ще получат предметни награди и купи, а всички участници – грамоти. За участие вината трябва да бъдат представени в бутилка от два литра, придружена от малка разфасовка от 0,5 литра.

Вутов припомни, че конкурсът има над 20-годишна история, като две години не е провеждан поради пандемията. „Целта на проявата е да се стимулират производителите на лозови насаждения и да се съхранят вековните традиции в производството на качествени домашни вина, с които регионът се слави от древността“, каза той.

Празникът ще бъде съпътстван от музика, танци и възможност за споделяне на домашни мезета. В последното издание на конкурса своята продукция са представили близо 40 винари от общината.

Садет Кърова

