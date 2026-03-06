В Иран се обсъжда избора на наследник на върховния лидер аятолах Али Хаменей

На четвъртото си заседание временното колективно ръководство на Иран, в което влизат президентът Масуд Пезешкиан, ръководителят на съдебната власт Голам-Хосейн Мохсени-Еджей и духовникът Алиреза Арафи – обсъдиха свикването на събрание за избор на нов върховен лидер, става ясно от правителствено съобщение, разпространено днес.

Тройката управлява държавните дела след смъртта на Хаменей.

Вчера временното ръководство получи извънредни правомощия, които включват право да взема решения относно войната и мира и да уволнява и назначава в полицията и армията.

По конституция върховният лидер на Иран се избира от орган, наречен „Събрание на експертите“, съставено от 88 духовници. Засега няма насрочена дата, на която то да се събере.

В същото време Иранската армия обяви, че ще засили ответните атаки. В идните дни врагът ще бъде подложен на по-ожесточени и широкообхватни нападения, съобщи днес държавната телевизия, като се позова на „Хатам ал-Анбия“, или Централния щаб, който поема оперативното командване на иранските въоръжени сили по време на война.

Източниик: БТА

