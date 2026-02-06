Страната

В деня на Св. Фотий имен ден имат 17 красиви имена

e-razgrad 06.02.2026 No Comments

Православната църква почита днес паметта на Св. Фотий. Имен ден празнуват Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина и Фотьо.

Името е от старогръцки произход и означава „светлина“.

Св. Фотий е цариградски патриарх, който се борил за чистотата на християнската вяра. Той е свързан с българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните.

Фотий пише изключително ценен исторически документ – обширно послание върху християнската вяра и живот, адресирано до българския цар Борис І.

Умира в заточение на 6 февруари 891 година.

Views: 36

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.