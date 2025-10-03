Вятърът и дъждът събориха дървета, през почивните дни ще има дежурни от „Паркстрой“ и „Ремонтстрой“

Зам.-кметът и изпълняващ функциите кмет на община Разград Полина Иванова обсъди с представители на общински звена, ангажирани с отстраняване на последствия от усложнена обстановка вследствие на природни явления мерките, които са взети и предстои да се предприемат превантивно, съобщиха от местната администрация.

Тя инспектира и ситуацията по основни улици в Разград. Установено бе, че в отделни райони има паднали дървета и клони, които своевременно се отстраняват от работници от Общинско предприятие „Паркстрой“. Те реагират както на сигнали на граждани, така и извършват огледи основно край учебни заведения и автобусни спирки.

След обиколката из областния град Полина Иванова обсъди с ръководствата на „Ремонстрой“ и „Паркстрой“ дейности да почистване на основни улици в ниската част на града, по които вследствие на силния вятър шахтите са затрупани с листа от кестени и други дървета. По ул. „Св. Климент“ и „Княз Борис“ ще минат работниците от „Паркстрой“, по „Перистър“ и „Странджа“ – от „Ремонтстрой“. Листата ще се събират в чували, които по-късно ще бъдат извозени от работници на сметосъбиращата фирма „Уейст Солюшънс“.

В събота и неделя и от двете общински предприятия ще има дежурни екипи, които да реагират при сигнали. Те ще се приемат на телефона на оперативния дежурен при Общинския съвет за сигурност – 0893540249.

След разговори с кметовете на населени места стана ясно, че в Ушинци и Пороище няма електричество, уведомено е електроснабдителното дружество и екип на „Енерго Про“ установява причината за аварията. В Радинград и Стражец има проблем с уличното осветление, а на шосето за разклона за Мортагоново е паднало дърво.

/e-Razgrad/

