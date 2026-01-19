Вътрешен човек е единият от обирджиите на инкасото в Ихтиман, в касетите имало €235 000

Единият от извършителите на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата. Вторият нападател е също служител, но на друга охранителна фирма. Това съобщи на брифинг Христина Лулчева, и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – София.

Обирът бе извършен в петък около 15 часа.

Служителите на инкасо автомобила трябвало да вземат оборота от касите на жп гарата в Ихтиман и след това да заредят два банкомата в града. Когато качили касетите с парите в колата били атакувани от двамата грабители – маскирани и въоръжени. Те заплашили с оръжие охранителите на инкасо автомобила, обезоръжили ги и откраднали парите. След това побягнали пеш. Междувременно един от гардовете се развързал и подал сигнал за грабежа.

Последвало преследване из пресечена и блатиста местност, по време на което обирджиите изхвърлили касетите. Малко по-късно били заловени. Директорът на Областната дирекция на МВР Тихомир Ценов съобщи след ареста им, че откраднатите касети, в които е имало над 80 000 евро, са открити.

Днес обаче стана ясно, че отнетите средства са около 235 хиляди евро.

Двамата нападатели са използвали оръжия – пистолет и автомат, при грабежа са отнели пистолетите на охранителите, като след това ги захвърлили.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата грабители са с повдигнати обвинения и остават в ареста за срок до 72 часа. Те са на 23 години от Русе, но живеещи в София, като не са осъждани и нямат криминални регистрации.

Единият извършител е дал обяснение в присъствието на адвокат, обясни прокурор Лулчева, а другият засега отказва да говори.

„За това престъпление законодателят предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 г., доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна, ако съдът ги признае за виновни, може да постанови и конфискация на част или цялото имущество на виновните“, добави и.ф. окръжен прокурор на София.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията.

