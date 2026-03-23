„Вълчетата“ с една победа и една загуба във втория кръг от група Североизток

В зала „Младост“ се проведе вторият кръг от група Североизток при
момчетата до 12 години, в който участие взе отборът на БК „Вълци
Разград“.
В първата си среща за деня разградските състезатели се изправиха срещу
БК „Шумен“ и постигнаха убедителна победа със 73:32. „Вълците“
демонстрираха добра организация в нападение и стабилна защита, което им
позволи да контролират развитието на мача и да стигнат до категоричен
успех.
Във втория двубой от програмата, игран от 12:30 часа, тимът от Разград
се изправи срещу БК „Стар Баскет“. Срещата завърши при резултат 32:58 в
полза на съперника, като въпреки усилията си, разградските момчета не
успяха да намерят ритъм в нападение и да се противопоставят успешно до
края.
Участието в подобни срещи продължава да бъде важна част от развитието на
младите баскетболисти, които трупат ценен игрови опит и изграждат
състезателен дух в рамките на първенството.
