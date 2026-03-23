„Вълчетата“ с една победа и една загуба във втория кръг от група Североизток

В зала „Младост“ се проведе вторият кръг от група Североизток при

момчетата до 12 години, в който участие взе отборът на БК „Вълци

Разград“.

В първата си среща за деня разградските състезатели се изправиха срещу

БК „Шумен“ и постигнаха убедителна победа със 73:32. „Вълците“

демонстрираха добра организация в нападение и стабилна защита, което им

позволи да контролират развитието на мача и да стигнат до категоричен

успех.

Във втория двубой от програмата, игран от 12:30 часа, тимът от Разград

се изправи срещу БК „Стар Баскет“. Срещата завърши при резултат 32:58 в

полза на съперника, като въпреки усилията си, разградските момчета не

успяха да намерят ритъм в нападение и да се противопоставят успешно до

края.

Участието в подобни срещи продължава да бъде важна част от развитието на

младите баскетболисти, които трупат ценен игрови опит и изграждат

състезателен дух в рамките на първенството.

