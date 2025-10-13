Вълчев иска забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще инициира дебат относно забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 години. Това съобщи той пред журналисти в Силистра.

По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.

Преди седмица премиерката на Дания Метте Фредериксен обяви, че правителството ще предложи забрана на някои социални мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст.“Мобилните телефони и социалните мрежи отнемат детството на нашите деца“, подчерта премиерката, като посочи, че 60% от датските момчета на възраст от 11 до 19 години предпочитат да останат у дома, вместо да излизат с приятели в свободното си време всяка седмица.

В света Австралия стана една от първите страни, регулиращи използването на социалните мрежи, след като в края на миналата година парламентът ѝ прие закон, забраняващ социалните мрежи като „Тикток“, „Екс“, „Фейсбук“ и „Инстаграм“ за лица под 16-годишна възраст.

През юни Гърция пък предложи да се определи възраст за цифрово пълнолетие в целия ЕС, под която децата няма да могат да имат достъп до социалните мрежи без родителско съгласие.

Дир.бг

