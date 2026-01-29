„Вълци Разград“ приема „Берое Стара Загора“ в ключов двубой от Елитна група „Изток“

БК „Вълци Разград“ ще се изправи срещу БК „Берое Стара Загора“ в
предстоящ мач от кръг 9 на първенството за юноши до 19 години – Елитна
група „Изток“. Срещата ще се проведе на 1 февруари 2026 г. (неделя) от
13:00 ч. в зала „Абритус“ в Разград.
Двубоят се очертава като важен за двата тима, които продължават битката
за по-предни позиции в класирането. Домакините от „Вълци Разград“ ще
разчитат на подкрепата на публиката и на стабилната си игра, за да
търсят нов успех в шампионата.
От своя страна, „Берое“ Стара Загора пристига с амбиции за силно
представяне и ще се стреми да наложи темпото си в един очаквано оспорван
мач.
Срещата обещава динамика, емоции и здрава битка, като феновете в зала
„Абритус“ ще имат възможност да станат свидетели на качествен баскетбол
между два амбициозни отбора.
Пресцентър на клуба
