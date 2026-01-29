„Вълци Разград“ приема „Берое Стара Загора“ в ключов двубой от Елитна група „Изток“

БК „Вълци Разград“ ще се изправи срещу БК „Берое Стара Загора“ в

предстоящ мач от кръг 9 на първенството за юноши до 19 години – Елитна

група „Изток“. Срещата ще се проведе на 1 февруари 2026 г. (неделя) от

13:00 ч. в зала „Абритус“ в Разград.

Двубоят се очертава като важен за двата тима, които продължават битката

за по-предни позиции в класирането. Домакините от „Вълци Разград“ ще

разчитат на подкрепата на публиката и на стабилната си игра, за да

търсят нов успех в шампионата.

От своя страна, „Берое“ Стара Загора пристига с амбиции за силно

представяне и ще се стреми да наложи темпото си в един очаквано оспорван

мач.

Срещата обещава динамика, емоции и здрава битка, като феновете в зала

„Абритус“ ще имат възможност да станат свидетели на качествен баскетбол

между два амбициозни отбора.

Пресцентър на клуба

