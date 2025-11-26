„Вълци-Разград“ готвят мъжки отбор за участие в Националната баскетболна лига

„Целта ни е в хоризонт от най-много три-четири години нашият мъжки отбор да се завърне, да участва в Националната баскетболна лига“, обяви на пресконференция днес адвокат Марин Кинов – председател на Спортния клуб по баскетбол „Вълци-Разград“.

Т ой припомни накратко историята на клуба, създаден през 2018 година. „Идеята бе да възродим баскетбола като един от най-популярните спортове в Разград, да обхванем голям брой деца, да създадем широка основа и да изградим отново баскетболна общност, каквато градът преди години имаше“, разказа адвокат Кинов.

Целта е Вълците да бъдат участници в организираните от Българската федерация първенства в мъжкото и женското направление – първоначално в по-ниските възрастови групи: до 10-12 и 14 години. Настоящия сезон Вълците стартират с ново ръководство и нов, разширен треньорски състав.

Старши треньорът на отборите Кирил Петров е специалист с 20-годишен треньорски стаж. В момента е треньор на националния отбор момичета до 14 години, пом.-треньор в националния отбор момичета до 16 години.

Той определи като „страхотни“ условията за работа в зала „Абритус, благодари на ръководството на Община Разград за този факт, както и за възможността да работят с деца в училищата и детските градини.

Димитър Стефанов е познат от работа си в школата и преди, състезател и пом.-треньор във формацията мъже и ББЛ, Група Изток А.

Стоян Петров е в клуба от създаването му, работи основно с представителни отбори до 12 години.

Новите попълнения през този сезон са Никодим Моев – бивш състезател на Спратак“ – Плевен, а сега и част от мъжкия отбор на Вълците.

Нов в щаба на глутницата, но стар познайник на баскетболните фенове в Разград и страната е Илиян Йорданов – Пилето. Дългогодишен състезател в мъжкия баскетболен отбор на Разград, на „Фикосота“ – Шумен ,ЦСКА и „Спартак“ – Плевен и с треньорски опит в създадената от него школа „Олимпия“ – Шумен, където е работил успешно с подрастващи. Илиян Йорданов обяви, че е поел ангажимент да помага в клуба до месец май идната година. Сега работи от понеделник до четвъртък с деца от началните класове в две разградски училища. Надява се с тях идното лято да се включи в баскетболните фестивали в страната.

„До голяма степен съществуването на клуба се дължи на подкрепата на нашия генерален спонсор „Пилко“ с търговската си марка от „Лудогорско пиле“ както и на Община Разград“, – акцентира специално адвокат Марин Кинов. През годините спонсорите, подкрепящи Вълците, вече са над дузина: МАТ, „Семпе 2“, „Политрафик“, „Мизия глас“, Агро сервиз 99“, „Агростил“, „Асотекс – Хамза Чакър“, „Агросем“, „Агротида“, „Йотов“ ЕООД, „Строймонтаж“, „ДИН Пропъртис“, Паве 2025“, „Фарма тийм“, „Техноматикс“…

Председателят на клуба отправи призив към общността в града да посещава баскетболните мачове, да напълни залата и да подкрепя Вълците в пътя им към бъдещите успехи.

А на финала Марин Кинов съобщи и новина: до дни ще бъдат финализирани преговорите за привличането на още един – с много добри качества – състезател в клуба.

На пресконференцията присъства и един от доайените на разградския баскетбол – Пламен Панчев, който пожела успехи на клуба като следовник на славните традиции на този спорт в столицата на Лудогорието.

