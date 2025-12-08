Вълците с убедителна победа над „Ударникъ“ – 90:57

Мъжете на „Вълци-Разград“ записаха убедителна домакинска победа над „Ударникъ“ с резултат 90:57 в мач от Българската баскетболна А Група Изток.

Мачът предложи динамика, високо темпо и множество зрелищни моменти. Разградчани останават на трето място във временното класиране.

Най-полезни и резултатни за Вълците бяха Пламен Русков с 15 т., Милен Чолаков -14 и 7 асистенции, Никодим Моев – 12 т., Росен Иванов – 12 т . и Димитър Радоев с по 12 т. и 11 борби.

„Първо да поздравя момчетата за добрата игра, останаха концентрирани през целия мач, изпълниха почти на 100% всички изисквания, които им бях поставил.

Отборът направи добри колективни изпълнения, с които зарадва публиката в залата – всички ирачи дадоха своя принос като разделиха точките помежду си – имаме петима ирачи, които са вкарали 10 и повече точки. Друг показател, който показва, че играем отборно, са 27-те асистенции. Юношите също получиха своят шанс и се представиха на добро ниво.

Благодаря на публиката, че подкрепя отбора“, коментира старши треньорът Кирил Петров.

А момичета до 14 г. загубиха в мача срещу „Сливен баскет“ с резултат 15:85 от Елитна група Изток, игран също в зала „Абритус“ навръх Никулден.

От „Вълци-Разград“ благодарят на основния спостор „Пилко“ с търговската марка „Лудогорско пиле“ и останалите спомоществователи за подкрепата в подготовката и участието в състезанията на различните формации в клуба.

/e-Razgrad/

Снимка: ББЛ

