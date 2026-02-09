„Вълците“ се класираха за полуфиналите в турнира за Купата на ББЛ

БК „Вълци Разград“ се класира за полуфиналите в турнира за Купата на
ББЛ, след като вчера — 8 февруари 2026 г., в зала „Васил Левски“ в
Сливен разгроми БК „Ямбол А“ с 100:77.
Двубоят започна равностойно и първото полувреме завърши с минимално
предимство за „вълците“ — 22:21 и 24:23 за отделните части. След
почивката тимът на треньор Димитър Стефанов изнесе по-убедителна игра и
в третата част натрупа решителна преднина (29:15), която бе затвърдена в
последната четвърт (25:18).
Водещият реализатор за БК„Вълци Разград“ бе Росен Иванов, който приключи
с 21 точки, 7 борби и 3 асистенции. Милен Чолаков се отличи с
дабъл-дабъл — 16 точки и 14 борби, към които добави и 6 асистенции, а
солидната им игра след почивката беше ключова за успеха.
С тази победа БК „Вълци Разград“ си осигури място сред четирите отбора в
надпреварата и ще очаква следващия съперник в полуфиналите.
