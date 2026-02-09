„Вълците“ се класираха за полуфиналите в турнира за Купата на ББЛ

БК „Вълци Разград“ се класира за полуфиналите в турнира за Купата на

ББЛ, след като вчера — 8 февруари 2026 г., в зала „Васил Левски“ в

Сливен разгроми БК „Ямбол А“ с 100:77.

Двубоят започна равностойно и първото полувреме завърши с минимално

предимство за „вълците“ — 22:21 и 24:23 за отделните части. След

почивката тимът на треньор Димитър Стефанов изнесе по-убедителна игра и

в третата част натрупа решителна преднина (29:15), която бе затвърдена в

последната четвърт (25:18).

Водещият реализатор за БК„Вълци Разград“ бе Росен Иванов, който приключи

с 21 точки, 7 борби и 3 асистенции. Милен Чолаков се отличи с

дабъл-дабъл — 16 точки и 14 борби, към които добави и 6 асистенции, а

солидната им игра след почивката беше ключова за успеха.

С тази победа БК „Вълци Разград“ си осигури място сред четирите отбора в

надпреварата и ще очаква следващия съперник в полуфиналите.

