„Възраждане“ отново в защита на въглищната енергетика

“Възраждане” обединиха Народното събрание около запазването на въглищната енергетика. След инициатива на депутатите Искра Михайлова и Даниел Проданов – народните представители и членове на парламентарната Комисия по енергетика от Стара Загора, парламентът незабавно ще задължи служебния министър-председател да заеме ясна позиция срещу въглеродните емисии в енергетиката още на днешното заседание на Съвета на Европейския съюз (19-20 март 2026 г.).

Проектът за решение, иницииран от „Възраждане“, беше обсъден и приет с пълен консенсус от всички парламентарни групи в енергийната комисия.

Инициативата на „Възраждане“ цели да предотврати решения, които биха могли да имат тежки последици за българската енергетика и икономика.

С приетото решение парламентът възлага на Министерския съвет да защити позиция пред европейските партньори за временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии на ЕС (EU ETS) до приключване на текущия ѝ преглед и създаване на механизъм за дерогация. Освен това България трябва да настоява за мерки за ограничаване на цените на въглеродните квоти и за намаляване на натиска върху въглищната енергетика, индустрията и крайните потребители.

Това решение подчертава стремежа на България към защита на индустрията, въглищната енергетика и крайните потребители в условията на нарастваща глобална регулаторна и енергийна нестабилност.

