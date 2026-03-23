Възможни смущения при доставка на електроенергия днес

На 23.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Ясеновец ТП „Стопански двор конезавод“.
гр. Разград – вилна зона – ТП „Електра“; ТП „МТП“; ТП „Лъч“; ТП „Светкавица“;
с. Недоклан; с. Ясеновец;
с. Голям Извор;
ТП „Конна база“;
ТП „Краварник“;
ПС „Лудния“;
ПС „Хърсово“;
ТП „Мандра“ Самуил;
ТП „Радиовъзел Църквино“
Самуил и помпени станции на ВИК,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи, се на територията на посочените населени места.
