Възможни смущения и прекъсване на електрозахранването днес

В периода 05.02.2026 г. – 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Разград: МТТ „Простор“; ТП „КПЦ“ и ТП „ГРС“.

В периода 05.02.2026 г. – 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Разград, БКТП „Гранит“; село Радинград; с. Ушинци, ТП „ТКЗС Ушинци“; ТП „Мелница Ушинци“; село Желязковец; село Мортагоново; село Самуил; село Богомилци; село Хума; село Веселина; село Гороцвет; село Студенец; село Ловско; село Крояч и ТП „ЕСПУ“ в град Лозница, ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посочените населени места.

В периода 05.02.2026 г. – 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Ушинци, с. Пороище, с. Каменар, с. Гороцвет, с. Бели лом.

В периода 05.02.2026 г. – 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

град Разград: ТП ‘’Хъш Разград’’; ТП ‘’Езеро Разград’’; ТП “Бутални Болтове Разград”; ТП “БКС Разград”; ТП „Светлина Разград“ и ТП „Исперихски път Разград“, Помпени станции на ВИК, ЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посоченото населено място.

В периода 05.02.2026 г. – 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

град Разград: БКТП „Музей“; МТТ „Шахтов кладенец Пороище“; ТП „КПЦ Разград“ и МТП „Гробищен парк“, Помпени станции на ВИК,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посоченото населено място.

