Възможни смущения и прекъсване на електрозахранването днес

На 17.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:

Подстанция Исперих, ВЕЛ Добруджа, Трафопостове без напрежение: Чужд ТП „Леярна Исперих“ гр. Исперих

гр. Разград, абонати захранени от ТП Дъбрава част от улици: „Дъбрава“, „Плиска“, „Енос“, „Мелник“, „Абоба“, „Ахелой“, „Скопие“

Възможни смущения в електрозахранването в района на:

с. Равно и с. Каменово

Подстанция Исперих, ВЕЛ Добруджа, Трафопостове: гр. Исперих: ТП „Рома“; ТП „1 Съвета“; ТП „П. Банков“; ТП „10“; ТП „2“; ТП „Места“; ТП „Стопанки двор“; ТП „Болница“; ТП „В. Коларов“; ТП „РТС“; ТП „МТП“; ТП „Джамия“, чужди трафопостове: ТП „САС Исперих“; ТП „Сердика Исперих“; ТП „Строителна Исперих“ ; ТП „Оранжерия Исперих“; БКТП „ЗРЧ“; ТП „Добруджа“; ТП „Добруджа 1“

