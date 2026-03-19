Лудогорието

Втори златен медал спечели 17-годишният Серхан Самиев на регионалното състезание „Млад фермер“ в Генерал Тошево

e-razgrad 19.03.2026

17 годишния Серхан Самиев, възпитаник на ПГВМЗ  „Александър Стамболийски“ в гр. Лозница , заслужено спечели първото място и златен медал на регионалния етап на Националното състезание „Млад фермер“ 2026 за III регионална група в гр. Генерал Тошево – каза за сайта  „E Razgrad“ заместник –  директорът  по УПД г-жа Даринка Маринова.

В надпреварата участваха 22 професионални гимназии по земеделие.  Домакин на събитието за втори път е Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински.“

Първата част от надпреварата включваше теоретични и практически задачи в три основни модула – „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Механизация на селското стопанство“. Участниците демонстрираха знания в дисциплините „Разпознаване на семена“ и „Разпознаване на фуражи“, както и решаване на  електронен тест, свързан с механизацията в селското стопанство. В модула „Растениевъдство“ Серхан Самиев спечели максималния брой точки -15 при изпълнението на задачата „Присаждане на лози“, а в задачата „Разпознаване на семена “ той се представи най – убедително.

Така Серхан е вече с два златни медала на регионални състезания , като първия медал той спечели на регионалното състезание в гр. Попово.

Второ място в модул  „Растениевъдство “ грабна  представителят на ПГ – Кубрат  –  17- годишният Толга Басри.

От региона участваха и земеделските гимназии от Исперих и Разград.

Шенол Ахмедов

 

Views: 181

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.