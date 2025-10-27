Втора борса на Бюрото по труда

Кметът Добрин Добрев приветства организатори и участници във втората за годината Трудова борса на Бюрото по труда в Разград, съобщиха от местната администрация.

Събитието има за цел да повиши доверието към нас и да осигури директна платформа за комуникация между работодатели и търсещи работа – обясни директорът на Бюро по труда Виолета Рангелова. Тя благодари на Добрин Добрев за съдействието и подкрепата, която оказва, както и на социалните партньори от Регионалния съюз на КТ „Подкрепа“.

Кметът поздрави ръководството на Бюрото по труда за активността и организирането на множество събития, които са от ключово значение и за търсещите работа, и за работодателите. Той коментира, че процесът на търсене на работа е много сложен във време, в което някои професии отпадат, а други набират популярност. И окуражи търсещите работа да не се притесняват да се преквалифицират и да се доверят на работодателите от региона, които имат сериозна експертиза в кадрите и могат да помогнат при преквалифициране.

Добрин Добрев участва в трудовата борса и като представител на работодател – Община Разград. Той съобщи, че в местната администрация са ангажирани специалисти от различни сфери, но най-търсени са тези в областта на градоустройството, архитектурата и инженерните специалности.

Кметът участва и в т.нар. „блиц-срещи“, в които всеки от търсещите работа имаше възможност да разговаря с представители на участващите в борсата 17 работодатели.

В трудовата борса като работодатели участваха и общинските предприятия, а търсещите работа, които се включиха, бяха над 100.

