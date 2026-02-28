Връчиха наградите на част от призьорите от конкурса „Изкуственият интелект (AI) – помощник или заплаха за човечеството“

Заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева връчи наградите на част от призьорите от конкурса „Изкуственият интелект (AI) – помощник или заплаха за човечеството“. Те получиха грамоти и ваучери за книжарница, за всички участници са предвидени грамоти за участие. Награждаването се проведе днес в стъклената зала на Художествена галерия „Проф. Илия Петров“. В нея бяха подредени част от наградени творби – в разделите рисунка и компютърна рисунка. В конкурса, организиран от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към него и посветен на 10 февруари – Международния ден за безопасен интернет, имаше и раздел есе.

Общо 86 ученици от цялата Разградска област и населени места от други региони участваха в трите раздела, получени бяха 41 рисунки, 22 компютърни рисунки и 23 есета. Творбите бяха оценявани от жури с представители на различни институции -прокуратура, община, полиция.

„Радва ме, че вие разсъждавате върху тази тема и си давате сметка, че изкуственият интелект като всяка нова технология е нещо полезно и необходимо, но трябва да бъде премерено използвано“ – каза заместник-кметът Елка Неделчева.

Творбите стават собственост на ОбСНВ и ПИЦ и ще бъдат публикувани на техния сайт.

