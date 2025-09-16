Връчиха дипломите на Випуск 2025 във Филиал Разград на РУ „Ангел Кънчев“

На специална церемония във във Филиал Разград на РУ“Ангел Кънчев“ бяха връчени дипломите на Випуст 2025 г. Гост на тържеството бе зам.-кметът Хабибе Расим.

Преди това събитие бе открита и новата учебна година във Филиала. В трите единствени за Северна България специалности – химични технологии, биотехнологии и хранителни технологии, първокурсниците са 55, но записването продължава. С приветствие към тях се обърна отличникът на випуска и носител на наградата на Община Разград „Студент на годината 2024“ Наталия Василева.

Дипломирането стартира със засаждане на магнолия – Дърво на випуска. Всяка година фиданките, които завършващите млади хора засаждат, са различни.

Хабибе Расим прочете поздравителен адрес от кмета Добрин Добрев и го връчи на директора на Филиала проф. дн Станка Дамянова. Той е отправен както към първокурсниците, така и към абсолвентите и към преподавателите във Филиала.

Освен Хабибе Расим дипломи на завършващите връчиха и останалите официални лица: областният управител Владимир Димитров, зам.-ректорът на Русенския университет проф. Генчо Попов и зам.-деканът на Аграрно-индустриалния факултет на РУ доц. Пламен Мънев.

По традиция завършващите магистри бяха подготвили послание към студентите и преподавателите, което отличниците Десислава Рахчева и Орхан Али поставиха в „Капсула на времето“, която ще се пази в специална витрина.

Церемонията завърши с още традиционни ритуали – хвърляне на шапките на абсолвентите и лисване на менче с вода пред тях за здраве и успехи.

/e-Razgrad/

Views: 0