Времето днес

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Сутринта над цялата страната ще е предимно ясно. На отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите полета на Югозападна България до минус 3°, в София – около 0°. Ще е предимно слънчево, след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по ниски в Източна България, в Лудогорието – около 11°, в София – около 15°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

НИМХ

