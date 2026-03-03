Времето днес

През деня на трети март, преди обяд облаците ще са повече, но в следобедните часове постепенно ще се разкъсват и намаляват, като над много райони ще се установи предимно слънчево време. Само над Южна България е възможно за кратко да превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от запад, а в Източна България след обяд временно ще се ориентира от североизток, с което ще започне да нахлува по-студен въздух.

Максималните температури ще варират от 10°–12° в Лудогорието, до 15°–17° на отделни места в Югозападна България.

