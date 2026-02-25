Времето днес

Днес ще остане ветровито – с умерен, а в Северна България, западната част на Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места – до силен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 5°,малко по-топло в СЗ България, Западна Тракия и Сандански – до 5°-7°С.

През деня облачността ще бъде разкъсана. Над Източна България по-често ще е значителна и на отделни места ще превали дъжд, който към вечерта отново може да се примесва със сняг в Лудогорието и Шуменското плато. В Западна и Централна България ще има повече слънчеви часове и там температурите ще са и малко по-високи.

Ще продължи да духа умерен северозападен вятър, който ще създава усещане за по-хладно време.

Views: 8