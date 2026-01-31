Времето днес

На 31.01.валежите в Североизточна България ще спрат, а слаби превалявания от дъжд и сняг ще има на отделни места в централните и планинските райони. Ще се усили вятърът от североизток и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°. Днес след временно разкъсване, облачността ще се вплътни и на отделни места в западната половина от страната ще има слаби превялявания от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.

Views: 6