Времето днес ще е слънчево

Днес над източните райони на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, по Черноморието – около 5°, а максималните ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 14°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Views: 10