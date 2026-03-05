Времето днес ще е облачно

Днес ще бъде предимно облачно и на много места в Западна и Централна България ще има валежи. Преди обяд по-интензивни и значителни ще са валежите около Западна Стара планина, а в следобедните часове в района на Родопите. След обяд облачността от северозапад ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще проникне малко по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в Лудогорието – до 12°, в София – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

