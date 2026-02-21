Времето днес в Лудогорието – зимно, снежно

След обяд ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България от сняг, в Южна – от дъжд, които, с понижението на температурите, в повечето райони ще премине в сняг. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите ще се понижават и към 14 часа в Северна България и по високите западни полета ще бъдат между минус 3° и 0°, в Южна – между 0° и 4°, малко по-високи в крайните югозападни райони.

НИМХ

