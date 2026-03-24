Временно прекъсване на услугите в звената „Български документи за самоличност“, „Миграция“ и „Пътна полиция“ ще има в сряда и четвъртък

Временно прекъсване на административното обслужване в
звената „Български документи за самоличност“, „Миграция“ и „Пътна
полиция“ ще има в сряда и четвъртък.
Поради извършване на техническа профилактика от 12 ч. до 13,30
ч. на 25 март граждани няма да бъдат обслужвани в звената
„Български документи за самоличност“ и „Миграция“.
В същия часови диапазон – от 12 ч. до 13,30 ч., но на 26 март
административно обслужване няма да се извършва в сектор „Пътна
полиция“ на адрес: бул. „Априлско въстание“ №1.
