Временна организация на движението заради ритуала по хвърляне на Богоявленския кръст в язовир „Пчелина 2“ във вторник

Във връзка с отбелязването на Йордановден с ритуал по хвърляне на Богоявленския кръст се въвежда временна организация за безопасност на движението в района на язовир „Пчелина 2“. Събитието ще се проведе на 6 януари, вторник, от 12,00 часа. То се организира от Джипо Джипов, Христофор Илиев, Андрей Андреев и Никола Комаровски.

Със Заповед №1820/17.12.2025 г. на Кмета на Община Разград на местен път в Лесопарк „Пчелина“ в периода от 11,00 ч. на 6 януари до приключване на събитието се изграждат четири буферни зони в участъка от кръстовището с републикански път III-204 гр. Разград – гр. Велико Търново до автобусна спирка „Колиби“. На паркинг №1 от западната страна на търговския обект се обособяват четири броя паркоместа за служебни МПС. На паркинг №2 от източната страна на търговския обект се обособява зона за: МПС на организаторите и гости на събитието; МПС на участниците и МПС на медицинския екип.

Със заповедта се забранява движението, престоят и паркирането на пътни превозни средсдтва върху велосипедната алея, свързваща град Разград с Лесопарк „Пчелина“.

Опазването на обществения ред, въвеждането и поддържането на временната организация на движението на територията на Лесопарк „Пчелина“ следва да се осигури от служители на РУ – Разград при ОДМВР – Разград.

