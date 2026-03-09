Временна забрана за движение на пътни превозни средства по улиците, на които ще се проведе крос „Освобождение, “ ще има на 11 март

Временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства се въвежда на 11 март, сряда, по определени улици, включени в маршрута на лекоатлетическия крос „Освобождение“. Това става със Заповед на Кмета на Община Разград.

Припомняме, че 61-вото издание на традиционната спортна проява, която Община Разград организира по повод Деня на града 28 януари, бе отложена заради неблагоприятните метеорологични условия през януари.

Кросът започва в 14,00 ч. в сряда от площад „Възраждане“ в Разград, а временната забрана за движение и паркиране на ППС е за периода 13,30 – 16,00 ч. Тя касае следните улици:

ул. „Св. Климент“ – в участъка от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Д.Хранов“;

ул. „Стефан Караджа“ – в участъка от южното платно на бул. „Бели Лом“ до ул. „Св. св. Кирил и Методий“;

ул. „Дунав“ – в участъка от ул. „Паркова“ до ул. „Васил Левски“;

ул. „Васил Левски“ – в участъка от ул. „Дунав“ до бул. „Бели Лом“;

северното платно на бул. „Бели Лом“ – в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Стефан Караджа“;

ул. „Паркова“ – в участъка от северното платно на бул. „Бели Лом“ до ул. „Дунав“.

Като обходен маршрут в периода 13,30 – 16,00 ч. водачите следва да използват улиците: „Св.св. Кирил и Методий“, „Княз Борис“ и „Странджа“.

Временната организация на движението се въвежда за осигуряване на мерки за безопасност на движението с оглед опазване живота и здравето на гражданите.

Припомняме, че възможност да участват в кроса имат любители на бягането от различни възрасти. За пръв път има предвидена дестинация за деца до 7-годишна възраст, те могат да бягат по маршрут от 200 метра. Предвидени са още 8 възрастови групи, момичета и момчета, мъже и жени, като най-възрастните са ветерани над 35 години. Най-дългият маршрут е 1100 м., тича се по централни градски улици в района на площад „Възраждане“.

Желаещите да участват пълнолетни граждани трябва да се явят 30 минути преди старта, за да попълнят декларация за доброволно участие, училищата и детските градини трябва да представят списъци с участниците, а индивидуалните непълнолетни участници трябва да се явят за записване с родител или настойник.

Класираните от първо до трето място във всяка възрастова група получават медал, грамота и предметна награда, а тези от четвърто до шесто място – грамота и предметна награда.

Допълнителна информация желаещите да участват могат да получат от: Златина Георгиева – младши експерт към отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Разград, главния съдия Красен Цонев – председател на Спортен клуб по лека атлетика „Лудогорец“ и техническия организатор Цветан Танев – директор на ЦПЛР УСШ „Руси Бухтев“.

Views: 37