Волейболна надпревара на Областно ниво – „Ученически игри 2025/2026 г“

e-razgrad 28.02.2026 No Comments

При юношите и девойките състезанията се проведоха в спортната зала на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ от 24 -26 февруари.

Шампиони при юношите 8-10 и 11-12 клас са  отборите на НПТГ „Шандор Петьофи“ с треньор Сашо Панчев, а при девойките –  на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с треньори Невена Иванова и Красимир Кръстев.

При момичетата 5-7 клас на първо място е  отборът на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Разград, водени от Калоян Кънев, а при момчетата – ОУ „Христо Ботев“ – Исперих,  водени от Стоян Стоянов и  Камен Илиев.

Най- много отбори имаше при девойките 8-10 клас и момичетата 5-7 клас.

В състезание в групи крайното класиране е: 1 място ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф“,   2 място СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Завет,  3 място  СУ „Хр.Ботев“- Кубрат

5 – 7 клас:  1 място ОУ „Н. Й. Вапцаров“- Разград,  2 място  СУ „Хр.Ботев“, 3 място  СУ „Хр.Ботев“- с. Брестовене.

Юноши 8-10 клас : 1 място НПТГ „Шандор Петьофи“ , 2 място  ПГСС „Хан Аспарух“-Исперих, 3 място   СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“-Завет .

Юноши 11-12 клас: 1 място  НПТГ „Шандор Петьофи“, 2 място  СУ „Васил Левски“-Исперих,  3 място  ПГ –Кубрат.

Главен съдия –  Симеон Тодоров. Наградните купи за финалистите връчи Иван Петров- главен експерт по ФВС към РУО-Разград. Те са подсигурени от ОК „Спорт в училище“-Разград с председател Николай Миланов.

Здравко Душков

 

