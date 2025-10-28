Войната качи в огромен камион чаровна украинка

Нина Мирошниченко е родена в красивия град Полтава в Североизточна Украйна и вместо да рекламира модни дрехи в изискан бутик, поема на крехките си плещи част от тежестта на войната като шофръор на огромен ТИР.

Чаровната дама наскоро бе в местна фирма в Западната промишлена зона на Разград и вдъхнови със съдбата и несломимия си дух работещите в района, доказвайки им, че нищо не може да победи надеждата и вярата на човек в по-добрия ден. За да подпомага финансово болната си от инсулт майка и единственната си дъщеря в родния си град, Нина изкарва курсове за водач на тежкотоварен камион и намира работа в полската транспортна фирма „Агротранс“. Зарязала женската суета и капризи, луксозните дрехи и модни прически, Нина поела из Европа да изкарава сама прехраната си и да облекчава делника на близките си.

Следвайки примера на смелата си майка, дъщерята на Нина – Валентина, поема по нейния път да помага пострадалите във войната деца и старци като част неправителствена благотворителна организация в Полтава. В същото време се грижи и за болната си баба.

„Обичам работата си и не бих я заменила вече за друга“, казва смелата украинка, която е обиколила вече 23 страни с камиона си и мечтае да види още много държави и култури. Защото – казва тя – пътуването е свобода.

Шенол АХМЕДОВ

