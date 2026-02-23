Водач с 1,95 промила гази тревните площи в центъра на Разград

Сигнал за пътно-транспортно произшествие в центъра на град Разград

е получен около 23.30 часа на 22 февруари. При шофиране с

несъобразена за пътните условия скорост водач на „Дачия Логан“

излиза от платното за движение на десен завой към Окръжен съд,

преминава през тревните площи и се удря в каменна скулптура. В хода

на последвалата проверка е установено, че 22-годишният водач

шофира след употреба на солидно количество алкохол. Пробата му с

дрегер отчела 1,95 промила в издишания въздух. Задържан е в РУ-

Разград. Взета е кръв за химичен анализ. По случая е образувано бързо

производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.

Views: 63