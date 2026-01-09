Водач зарязва колата си и бяга от полицията

Водач на лек автомобил опита да избяга от полицейска проверка в

кубратското село Беловец. Около 14.40 часа на 8 януари екип

автоконтрольори подават светлинен и звуков сигнал за спиране към

шофьор на „Сеат Ибиза“. Вместо да спре на указаното място, мъжът

скача от автомобила и тръгва да бяга, опитвайки да се укрие в

близката къща. Полицейските служители бързо го установяват и

задържат. Пробите на 30-годишния водач от Беловец за употреба на

алкохол и наркотици са отрицателни. Поведението си той обяснил с

факта, че няма шофьорска книжка, която е отнета за управление на

МПС под въздействие на алкохол. По случая е образувано бързо

производство по чл.270, ал.1 от НК.

ОДМВР

