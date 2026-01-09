Водач зарязва колата си и бяга от полицията

Водач на лек автомобил опита да избяга от полицейска проверка в
кубратското село Беловец. Около 14.40 часа на 8 януари екип
автоконтрольори подават светлинен и звуков сигнал за спиране към
шофьор на „Сеат Ибиза“. Вместо да спре на указаното място, мъжът
скача от автомобила и тръгва да бяга, опитвайки да се укрие в
близката къща. Полицейските служители бързо го установяват и
задържат. Пробите на 30-годишния водач от Беловец за употреба на
алкохол и наркотици са отрицателни. Поведението си той обяснил с
факта, че няма шофьорска книжка, която е отнета за управление на
МПС под въздействие на алкохол. По случая е образувано бързо
производство по чл.270, ал.1 от НК.
