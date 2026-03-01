Водачка пропада с колата си в скат с дълбочина 6 метра

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е подаден от преминаващ

гражданин около 19.20 часа на 27 февруари. На място полицейски екип

установил, че лек автомобил „Сузуки“, който се движи от град Лозница

към кръговото съоръжение в землището на село Трапище, излиза от

пътя и пропада в скат с дълбочина 6 м. Катастрофиралата кола е

управлявана от 37-годишна жена от варненското село Яребичина,

чиято проба с дрегер отчела 1,31 промила алкохол в издишания въздух.

Водачката е задържана, взета е кръв за химичен анализ. По случая е

образувано бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.

