Водачка пропада с колата си в скат с дълбочина 6 метра

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е подаден от преминаващ
гражданин около 19.20 часа на 27 февруари. На място полицейски екип
установил, че лек автомобил „Сузуки“, който се движи от град Лозница
към кръговото съоръжение в землището на село Трапище, излиза от
пътя и пропада в скат с дълбочина 6 м. Катастрофиралата кола е
управлявана от 37-годишна жена от варненското село Яребичина,
чиято проба с дрегер отчела 1,31 промила алкохол в издишания въздух.
Водачката е задържана, взета е кръв за химичен анализ. По случая е
образувано бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.
