Водачи с алкохол и нарушаващи скоростните режими са установени при акцията във връзка с 3 март

21 акта за нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени от служители на ОДМВР-Разград по време на специализираната полицейска операция, разпоредена от ГДНП във връзка с националния празник – 3 март.

Шофиране след употреба на алкохол и наркотици, висока скорост и отнемане на предимство са част от нарушенията, засечени от полицаите. В рамките на периода от 27 февруари до 3 март са установени четирима водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. Най-високата отчетена на дрегер стойност е 1,71 промила – на шофьор, спрян в град Кубрат. При трима от водачите концентрацията е била над 1,2 на 1000, а при един – от 0,5 до 1,2 промила.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози е установен да шофира един водач. Друг управлявал автомобил, без да притежава шофьорска книжка /с отнето СУМПС/.

Рекордьор при нарушенията за скорост е водач, шофирал със 116 км/ч по пътя Разград – Русе, в отсечката между село Езерче и град Цар Калоян. С 83 км/ч вместо разрешените 50 в населено място е засечен шофьор в исперихското село Голям Поровец. Преминал е с посочената скорост на 1 март около 11.20 часа.

В хода на специализираната полицейска операция по безопасност на движението са издадени 22 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки спрямо нарушители на пътя.

ОДМВР Разград

