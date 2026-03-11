Внушенията за евентуален конфликт на интереси на областния управител Огнян Обрешков и на заместник- областния управител Шефкет Шефкет в търговско дружество към настоящия момент не почиват на пълната правна рамка, доколкото законът сам предвижда срок за привеждане в съответствие.

Във връзка с отправени въпроси относно участието на областния управител Огнян Обрешков и на заместник областния управител Шефкет Шефкет в търговско дружество и съвместимостта му със заеманите от тях длъжности, заявяваме следното:

Областният управител и заместник областният управител са лица, заемащи публични длъжности по смисъла на Закона за сметната палата. Законът предвижда при встъпване в такава длъжност да се подаде декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането й. Когато е налице декларирана несъвместимост, в едномесечен срок от подаване на декларацията следва да бъдат предприети необходимите действия за нейното отстраняване и да се представят доказателства пред компетентните органи.

С други думи, законът урежда ясен ред и конкретни срокове за отстраняване на несъвместимостта. Той не изисква това да стане извън предвидената процедура, а в рамките на установения от закона срок.

Отделно от това, участието в дружеството и промените по него подлежат на уреждане и по реда на търговското законодателство и вписване в Търговския регистър, което също следва законова процедура. Техните действия ще бъдат извършени именно по този ред, публично и проследимо. В този смисъл внушенията за евентуален конфликт на интереси към настоящия момент не почиват на пълната правна рамка, доколкото законът сам предвижда срок за привеждане в съответствие.

По отношение на моралната страна на въпроса, считаме, че най-правилният подход е стриктно спазване на закона, публичност и недопускане на каквото и да е съмнение за смесване на публичен и частен интерес. Именно затова ще бъдат предприети всички необходими действия в законоустановените срокове, с пълна прозрачност.

Информация за подадените декларации за несъвместимост подлежи и на публикуване в публичен регистър от органа по назначаването, което е допълнителна гаранция за прозрачност и обществен контрол.

Пресцентър на Областна администрация Разград

