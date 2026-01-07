Вместо на модния подиум се качила на 40-тонен камион

Чаровната и крехка Хатидже Мусова шашна работещите в Западна промишлена зона в Разград , след като „акостира “ огромен 40 – тонен ТИР Мерцедес Актрос за разтоварване на стока в местна фирма. Младата дама с визия на модел , вместо да рекламира модни дрехи и аксесоари по родните и международни подиуми , се захванала с тежката професия на международен шофьор с едничката цел да помогне на 12 -годишния си син Саид. Момчето , което е пълен отличник и учи в 6 клас на ОУ “Христо Ботев “ в гр. Търговище е диагностицирано с тежка форма на спирална мускулна атрофия тип Б и за лечението му са нужни сериозни финансови суми, които за съжаление, държавата не поема. Разбрала , че с работа в България тези пари не могат да се изкарат , нашенката завършила курсове за международен шофьор и поела по пътищата на Европа с огромния си камион. Не след дълго, когато специалисти поставили тежката диагноза на Саид , бащата не издържал и напуснал семейното ложе , оставяйки жена си сама да се бори с живота и болестта на сина си. Но вместо да окайва съдбата си , Хатидже решава да посвети младостта и бъдещето си за здравето на сина си и да го види един ден оздравял. Кандидаства за работа в германската транспортна фирма Eddie Stobart и е приета на трудов договор с всички други привилегии , които се полагат за професията международен шофьор. Но само така красивата Хатидже може да се справя с непосилните суми за тежките операции , прегледи , консултации със специалисти в София за лечението на Саид. А работата не е никак лека . Сняг , поледици , бури , стресови ситуации на пътя , живот в кабината на камиона са само част от изпитанията на нашенката. Но наред с това виждам редица държави , култури , бит и етноси – казва Хатидже и е убедена , че въпреки трудностите , ще види един ден сина си оздравял и поел по своя житейски път. А дотогава ще трябва да работи и доказва на всички , че няма мъжка и женска работа , а хора , които или могат да я свършат, или търсят оправдания.

Шенол Ахмедов

