„Виталност“ – изложба живопис на Ели Маринова

В 17.30 часа на 6 ноември в къщата музей „Анание Явашов“ ще бъде открита изложбата „Виталност“ на Ели Маринова.

„Тя е морско момиче, родено до синия бряг на Варна, но прекарва детските си години в Разград. Лудогорието познава гласа на Ели Маринова от радио „Оберон“, а лика ѝ – от един от постерите до Панчоолу мост, където в момента е експонирана юбилейна историческа изложба“, представя авторката организаторът на изложбата проф. д-р Росица Ангелова – ръководител на отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей в Разград.

Ели Маринова е позната предимно като радиоводещ и журналист. С маслена живопис се занимава повече от 25 години.

„От всяко от живописните платна, които Ели Маринова представя в града на детството си, струи виталност. Във всяка творба има вик за живот, много светлина, позитивизъм и търсене на красивото. Дошлите на изложбата ще могат да са докоснат и до частица от карикатурите, шаржовете, и графичните дизайнерски решения на един наистина пъстър и многолик творец.

Ели Маринова е и пианист, и фотограф. Магистър по история, историк в единствения на Балканския полуостров Музей по история на медицината“, казва още за автора на изложбата проф. Росица Ангелова.

