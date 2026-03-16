Висококачествен ЯМР апарат на италианския лидер в медицинската образна диагностика Esaote заработи в Медицински център „Ре Спиро“

В Медицински Център “ Ре Спиро“ на семейство д-р Иван и Диана Киселови в сектора за образна диагностика, находящ се на ул.Иван Вазов 19 (Хоспис Ре Спиро) , заработи нов апарат ЯМР.

Машината е продукт на световния лидер в производството на апаратура в образната диагностика Esoate и е от най- ново поколение – отворен тип. Отвореният дизайн на апарата му дава предимство пред традиционно „тунелните“ апарати при изследването на пациенти с клаустрофобия; предлага решение на трудностите при изследването на деца, като дава възможност на родителя да присъства и да има непосредствен контакт с детето; при пациенти, при които трябва да има придружител.

Апаратът е преминал успешно през всички апликационни процедури и е наличен и пригоден за работа.

Магнитният резонанс е метод, който се използва в образната диагностика с най голяма разделителна способност и напълно безвреден. Важно е да се отбележи, че при този метод няма рентгеново лъчение.

Дейността и достъпът до това изследване се регулират от общото медицинско законодателство. Частните лица могат да преминат през ЯМР по два основни начина:

единият е чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като е необходимо направление за високоспециализирана медицинска дейност, което се издава от лекар специалист, а другият е като платен прием (частно): лицата могат да се подложат на изследването по собствено желание или по препоръка на лекар срещу заплащане по ценоразписа на лечебното заведение.

Медицински център „Ре Спиро“ ООД има сключен договор с РЗОК за изпълнение на изследвания на Здравно осигурени пациенти.

Освен ЯМР апарата, в „Ре Спиро“ работи и скенер Siemens Healthineers SOMATOM go.Now, който е надежден и с ниска доза на облъчване, насочен главно към рутинни клинични изследвания и онкологичен скрининг, както и за спешни случаи, благодарение на бързината и надеждността си. Този тип скенер предлага високо ниво на образна диагностика с ниска доза радиация и осигурява комфорт за пациентите.

Базата в Хоспис Ре Спиро надгражда тази, намираща се на площад „Момина чешма“, където от 10 години работи конвенционален цифров рентген и остеодензитометър DEXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry) на General Electric, който е апарат от най-висок клас, осигуряващ високорезолюционни изображения и прецизни данни за костната плътност.

За записване – 084 62 04 – регистратура на Медицински център „Ре Спиро“

