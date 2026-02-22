Висока опасност от лавини и обилен снеговалеж в Австрия

Лавинни свличания и големи количества нов сняг накараха спасителните екипи да работят денонощно в различни алпийски райони на Австрия, съобщават австрийски медии.

От Тирол беше съобщено за лавина в ски зоната на Серфаус. Един човек е бил затрупан и се намира в критично състояние. Лавината е паднала малко след 10:00 часа извън обозначените писти. Затрупаният човек е бил транспортиран с хеликоптер в животозастрашаващо състояние до клиниката в Инсбрук. В петък петима души загинаха при лавини в Тирол и Форарлберг. Във всички райони на Тирол беше задействана системата AT-Alert заради голямата лавинна опасност.

Според редакцията по метеорология на радиото и телевизията днес снеговалежите продължават, особено в западната част на страната. От Форарлберг до Долна Австрия гъста облачност носи снеговалежи през деня, а в по-ниските райони вали дъжд. В части от Тирол, Форарлберг, Залцбург и Каринтия има висока опасност от лавини (четвърта от пет степени).

В Тирол лавинната комисия получава подкрепа от многоцелеви хеликоптер на федералната армия. Вчера в провинцията са регистрирани над 30 операции, свързани с лавини. Най-голямата лавина се е свлякла в свободната ски зона на Санкт Антон, където загинаха няколко души. Самоличността на жертвите вече е установена.

В Щирия пожарните служби отчетоха вчера общо 1924 операции, което представлява най-натоварения ден от 15 години насам.

Големите количества нов сняг в планинските райони на провинция Долна Австрия предизвикаха на места значителна лавинна опасност (трета степен). Планинската спасителна служба призовава към особено внимание. Студът, силният вятър и последващото значително повишаване на температурите могат да се окажат опасна комбинация.

На летище Виена в Швехат, което в петък преди обяд беше напълно затворено, бяха отменени 380 полета.

В провинция Бургенланд вчера са регистрирани 850 операции на пожарната. Тази сутрин хиляди домакинства в някои райони на провинцията все още бяха без електрозахранване.

