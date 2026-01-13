Видеообръщение на Кмета на Община Разград бе представено на Новогодишния прием на побратимения град Янджоу

Видеообръщение на Кмета на Община Разград

Добрин Добрев беше представено по време на

Новогодишния прием 2026 на Джън Хайтао – Кмета на

побратимения китайски град Янджоу. Събитието се

проведе в присъствието на представители на местната

власт, дипломатическия корпус, бизнес организации и

обществени институции с активно сътрудничество с град

Янджоу.

В своето обръщение Кметът Добрин Добрев подчерта

значението на възстановените и укрепени отношения

между Разград и Янджоу, както и официалното

подписване на Споразумението за побратимяване и Плана

за сътрудничество за периода 2026–2028 г. Той отправи

новогодишни пожелания за здраве, успех и благоденствие

и изрази увереност, че партньорството между двата града

ще се развива чрез съвместни инициативи в сферите на

местното управление, икономиката, културата и

образованието.

Организаторите на събитието информираха, че

видеообръщението е било посрещнато с изключително

положителен отзвук и е допринесло за атмосфера на

приятелство и сътрудничество, белязала новогодишния

прием.

Янджоу и Разград са официално побратимени градове

от 2025 г., а приятелските отношения възникват преди

почти 25 години, в момента поддържат активни

отношения и последователно работят за разширяване на

сътрудничеството си. Представянето на

видеообръщението на Кмета на Община Разград на

официалното събитие е още една стъпка към

задълбочаване на партньорството и утвърждаване на

Разград като активен участник в международните

отношения.

