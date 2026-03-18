Ветровито и все по-студено в близките дни

Времето ще бъде предимно облачно. Минималните температури ще са между 0° и 6°, по Черноморието от 2° до 5, в София – около 3°. В следобедните часове на места в България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува по-студен въздух, дневните температури ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в Лудогорието – ветровито, максималните температури ще са около 10°.

Views: 9