Великобритания въвежда цифрова лична карта за всички работещи

Великобритания заяви, че ще въведе задължителна схема за цифрова идентификация за британски граждани и постоянно пребиваващи, започващи нова работа, като мярка за възпиране на незаконната имиграция, но има критики, че това няма да възпре мигрантите, на които се плаща в брой, и може да наруши гражданските свободи.

Цифрова ID ще се съхранява на телефона и до 2029 г. ще стане задължителна част от проверките, които работодателите трябва да правят при наемане. Тя ще се използва и за достъп до услуги като грижи за деца, социални помощи и данъчни досиета.

Британците нямат лични карти от премахването им след Втората световна война и обикновено използват паспорти и шофьорски книжки. В Северна Ирландия мнозина притежават само ирландски паспорти, а символите на британското управление са разделящи.

