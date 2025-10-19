Вейпове у тийнейджър и 37-годишен мъж

17-годишен тийнейджър е установен с наркотици при полицейска проверка в Разград, съобщиха от полицията.

Около 21 часа на 18 октомври, в хода на провеждаща се специализирана акция, е установено, че младежът държи електронно устройство, тип „вейп“ с жълтеникава течност и две шишенца с кафеникава и светлооранжева течност. При тестване с нарко-полеви тест съдържанието реагира на синтетичен канабиноид.

И 37-годишен мъж е задържан за притежание на дрога. Около 14 часа на 17 октомври в Разград на мъжа е извършена полицейска проверка, при която е установено, че държи два пълнителя с течност за вейп. Съдържанието им е тествано с нарко-полеви тест, който реагира положително на канабис.

Започнати са досъдебни производства.

