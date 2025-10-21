Васил Петров и Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“ се впускат в нов магичен проект

„Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“ и Васил Петров – знаково име в българската музика и неподражаем глас, се впускат в нов магичен проект“, обяви пресконференция в пресклуба на БТА директорът на Театрално-музикалния и филхармоничен център Стефани Лечева. Поредицата от концерти ще дирижира главният диригент на Филхармонията проф. Деян Павлов.

Премиерата е тази вечер в Силистра, следват Сливен – 23 октомври, Варна – 24 октомври, Горна Оряховица – 12 ноември, Левски – 13 ноември. „Разградската публика ще има удоволствието да се наслади на магичност, нежност и страст с невероятния глас на Васил Петров на 14 ноември. Последният за годината концерт ще е в Казанлък на 16 декември, но турнето ще продължи и през 2026 г.“, представи програмата Стефани Лечева.

„Впечатлен съм от музикантите. На първата репетиция оркестърът ме посреща с „Имперския марш“ от „Междузвездни войни“ и това още повече ме окуражи и окрили за този проект. Смятам, че може дори да го доразвием догодина“, каза Васил Петров.

По думите му, програмата е много разнообразна. Освен негови български хитове, записани през годините, има филмова музика, джаз, поп, рок и класика. Симфоничните аранжименти са правени специално за певеца от Ангел Заберски-син, Румен Тосков, Румен Бояджиев-син и други автори. Една от изненадите ще е родопската песен „Девойко, мари, хубава“. Веднъж вече представена заедно с Теодосий Спасов на концерта в зала 1 на НДК. А в този проект ще е тромпетиста на Разградската филхармония Илия Рибицов.

Маестро Деян Павлов разказа, че с оркестъра са направили всичко възможно акомпанират на финеса и интелекта, присъщи на Васил Петров, за да се получи концертът по най-добрия начин. Според него „няма да има публика, която да не бъде удовлетворена от програмата“.

/e-Razgrad/

Views: 0