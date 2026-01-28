Важни срещи предстоят за малките „Вълци“ в Русе

Нашите малки Вълци до 12-годишна възраст ще се впуснат в нови
предизвикателства от Североизтока този уикенд. На 1 февруари 2026 г.
(неделя) отборът на БК „Вълци Разград“-1 ще изиграе два официални мача в
гр. Русе, в зала „Дунав“.
В първата среща, с начален час 09:30 ч., „Вълци Разград“-1 ще се изправи
срещу домакините от БК „Дунав Русе 2016“-1. По-късно през деня, от 11:00
ч., младите „Вълци“ ще премерят сили и с отбора на БК „Черно море
Тича“-1.
Момчетата са добре подготвени и мотивирани да дадат всичко от себе си на
терена, като покажат борбен дух, отборна игра и желание за победа.
Предстоящите срещи са поредна възможност младите таланти да трупат опит
и да доказват, че духът на „Вълка“ никога не се предава.
Очакват се оспорвани и интересни двубои, а подкрепата на феновете ще
бъде важен фактор за успеха на отбора.
