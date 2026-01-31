Земята

Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу имиграционните служби

e-razgrad 31.01.2026 No Comments

Американският Сенат прие пакет от закони за бюджетни разходи, който не предотвратява частична парализа на федералното правителство, но дава надежда, че тя ще бъде краткотрайна.

Камарата на представителите няма да може да се събере на заседание до понеделник, за да гласува текстовете, което означава, че частичната бюджетна парализа влиза в сила в полунощ източноамериканско време.

Текстовете са резултат от споразумение между президента Доналд Тръмп и демократите за реформи в имиграционната му политика след събитията в Минеаполис. Междувременно хиляди демонстранти отново изпълниха улиците на града, а студенти от цялата страна организираха протести с искане за изтегляне на федералните агенти.

Източник КРОСС

