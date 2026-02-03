Българската следа в досиетата „Епстийн“: Манекенки, „Принцесата“ и правителствени представители

Българска следa се появи в последната серия от разсекретените досиета „Епстийн“ . В нея са замесени модна агенция, манекенки, „правителствени служители“ и лекар, който трябвало да работи в клиника в Тайланд.

В серия от имейли до Джефри Епстийн Даниел Сиад, моден фотограф, представен като човек, който набира нови момичета, пише на финансиста oт София.

В едно от тях му казва, че е установил контакт с българска модна агенция.

Сиад е посочен от Жан-Люк Брюнел, френски моден агент и основен партньор на Епстийн, като човекът, действал като посредник и сводник.

В писмо от Сиад до Епстийн, изпратено през октомври 2012 г. със заглавие„Здравей от София, България“, посредникът твърди, че се намира в българската столица с жена, наричана „Принцесата“, която го е поканила да я придружи на „среща с правителствени служители“.

Самоличността на „Принцесата“ и правителствените служители не стават ясни.

Документи насочват към агенция „Некст Уан“ (Next One) на Стоян Георгиев Апостолов. . Те съдържат и данни за поне два полета на български жени (с инициали Д. Чернева и К. Ефтимова) до Ню Йорк, платени от Епстийн.

Апостолов категорично отрече всякаква съпричастност към казуса с Джефри Епстийн и документите, свързани с него. Той изрази силното си учудване от замесването на агенцията в международния скандал. Той допусна възможността за объркване или грешка, като поясни контекста на модния пазар у нас в миналото. Апостолов отбеляза, че чуждестранни представители са посещавали страната, но отрече конкретна връзка със Сиад. Финансистът Джефри Епстийн се призна за виновен в организирането на мрежа за проституция през 2008 г., а през 2019 г. бе арестуван по обвинения в трафик на деца с цел сексуална експлоатация. MEDIAPOOL.BG

