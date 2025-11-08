Българската армия пенсионира „Макаров“

Българската армия се готви да изведе от въоръжение легендарния съветски пистолет „Макаров“, който е на служба от 1951 г.

Той ще бъде заменен с модерния 9-милиметров Springfield Armory Echelon 4.5, съобщи командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Въпреки че марката Springfield е американска, избраните пистолети се произвеждат в Хърватия. Очаква се сделката за доставка на няколко хиляди бройки да бъде включена в бюджета за 2026 г.

По думите на генерал Дешков армията вече разполага с необходимите боеприпаси за новите оръжия, което ще позволи бързото им усвояване от личния състав.

Изборът на нов пистолет е част от мащабна програма за цялостна подмяна на стрелковото оръжие, стартирала с обществена поръчка през 2024 г. на рамкова стойност 40 млн. лв. Програмата предвижда и придобиването на нови снайперски пушки, щурмови карабини и картечници по стандартите на НАТО. През следващата година предстои изборът на снайперски комплект за Сухопътните войски.

Springfield Armory Echelon 4.5 е модерен полуавтоматичен пистолет с лека полимерна рама. Той е проектиран с акцент върху служебна и тактическа употреба. Калибърът е 9×19-милиметров, а пълнителят побира 17 и 20 патрона.

Версията с индекс 4.5 означава, че дължина на цевта е около 4.5 инча (11,4 сантиметра). Пистолетът е с дизайн, който е с интерфейс за монтаж на бързомер тип red‑dot.

Пистолетът има сходен дизайн и размери с Glock, модел G45 в калибър 9х19. Предимството на оръжието на Springfield е именно дизайнът, съобразен с лесен монтаж на оптика. Популярният от години Glock обаче има по-лесни за намиране кобури и части за обслужване. На цивилния пазар в САЩ и двата модела имат сходни цени.

